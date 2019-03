Sabato 30 Marzo 2019, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riapre i battenti il parco divertimenti di Gardaland, che inaugura la stagione 2019 all'insegna della magia. Lo scorso anno il parco veronese ha registrato un incremento di visitatori pari al 17%. Da oggi per Gardaland si apre «Year of Magic», un anno interamente dedicato al mondo della magia con diverse novità nell'intrattenimento, come la Foresta Incantata, il Sequoia Magic Loop e lo show Magic Elements. Momento importante della stagione 2019 sarà inoltre l'apertura, il 31 maggio, di Gardaland Magic Hotel, il nuovo albergo a 4 stelle interamente tematizzato e dedicato alla magia.