Domenica 9 Giugno 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 08:03

Oggi il ballottaggio per l'elezione dei sindaci in 17 Comuni della Campania: 3 in provincia di Avellino, 4 in provincia di Caserta, 5 in provincia di Napoli e 5 in provincia di Salerno. L'unico capoluogo di provincia è Avellino; particolare il caso di Castel Baronia, nell'Avellinese, che pure essendo un piccolo Comune (1.533 aventi diritto al voto) va al secondo turno perché i due candidati sindaco hanno avuto lo stesso numero di preferenze. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Per votare bisogna mettere una X sul nome del candidato scelto; è considerata valida anche la X sulla lista.Di seguito le sfide; accanto al nome di ogni candidato sindaco la percentuale di voti raccolta al primo turno.AVELLINO:32,43% (Pd) -28,67% (civiche centrosinistra)ARIANO IRPINO:48,67% sindaco uscente (Forza Italia - Fdi) -20,64% (Pd).CASTEL BARONIA:50%(civica) -50% (civica)AVERSA:35,27% (Pd) -30,40% (Lega).CAPUA:46,54% (Pd) -34,50% (Lega - Forza Italia).CASAL DI PRINCIPE:43,79% sindaco uscente (civiche) -32,92% (civiche).CASTEL VOLTURNO:40,77% (Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia) -15,38%, presidente del consiglio comunale (civiche).BACOLI:45,96%, ex sindaco (Freebacoli) -38,79% (Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia)CASAVATORE:36,14% ex sindaco (civiche) -36,05% ex sindaco (civiche)CASORIA:41,24% (Campania Libera) -22,06% (Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia)GRUMO NEVANO:41,69% (civiche centrodestra) -33,67% (Lega-Forza Italia)NOLA:48,71% (civiche centrosinistra) -40,84% (Lega-Forza Italia)BARONISSI:47,87% (Pd) -30,86% (civiche)CAPACCIO PAESTUM:47,49% (civiche) -27,10% (civiche)PAGANI:49,04% (Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia) -25,71% sdincao uscente (Pd)SARNO:44,06% sindaco uscente (Pd) -31,70% (civiche)SCAFATI:28,45% (Lega-Fratelli d'Italia) -21,06% (civiche)