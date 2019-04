Domenica 28 Aprile 2019, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Movimento civico per CasaluceNazzaro PaganoNicola MarinoArmando MarinoPasquale FelacoStefano SembianteMaddalena ZaccarielloAntonietta EspositoEmiliana Di MartinoCarmela IncertopadreLinda CesaroRaffaela MiglioreEmilio Di MartinoLuigi MaielloAntonio Di MartinoAnna MassimoEmilia CristianoUniti per cambiareGianna BrunoAntonio ComellaNicola Di MartinoRita Giuseppina Di MartinoFrancesca FabozzoRaffaele ForchiaAmalia IodiceFrancesca MaurielloIolanda PiazzaFerdinando PiconeBenito SabatinoMarco SantagataArturo SpinaAntonio SpinoVincenzo TurcoIdee in ComuneFrancesco AusilioNicola MenaleSaverio MicilloMichela ColellaRaffaele CrispinoErmanna MessinaGiovanni D'AmbrosioMaria ZennaAnnunziata GordonBartolomeo CioffoFilomena MocciaDomenico SabatinoGiovanni AmbroscaMario OrtucciGiuseppina Sabatino