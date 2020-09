Un divario in crescendo fin dalle prime schede in ogni sezione. Solo il Partito Democratico è riuscito a reggere il passo, dovendo cedere all’imponenza dell’intera coalizione avversa. Il candidato del centrodestra unito Maurizio Falanga è stato eletto sindaco di Poggiomarino con quasi il 60 per cento delle preferenze e con 6821 voti validi, superando ampiamente le 4953 persone che hanno votato l’avversario Dem e del centrosinistra Giuseppe Annunziata. Una sfida il cui esito è sembrato chiaro già dopo un paio d’ore dall’inizio dello scrutinio, nonostante il giorno prima alle regionali il 70 per cento dei poggiomarinesi si sono espressi a favore del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Un risultato ribaltato, che ha portato alla vittoria di Maurizio Falanga sostenuto da Fratelli d’Italia, la più votata della coalizione con il 15,91 per cento e 1814 voti, Forza Italia (1407 preferenze e il 12,34%), l’Udc (499 voti e il 4,38%) e dalle civiche Cambiamo Insieme (1368 preferenze e il 12%), Rialziamo la Testa (con 1587 voti e il 13,92%) e la meno votata tra tutte Fare Civico (con 165 preferenze e l’1,45%)

La lista più votata, però, è quella dei Democratici che hanno raggiunto quota 22,26 per cento, con 2538 voti, non sufficienti a trascinare il candidato Giuseppe Annunziata alla vittoria insieme alle altre due liste Rete Civica (12,27%) e Mia Poggiomarino che si è fermata al 5,5%.

