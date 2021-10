Alec Baldwin, il dolore su Twitter: «Non ci sono parole per descrivere choc e tristezza per il tragico incidente»

Nonostante lo choc, Alec Baldwin riesce a trovare la forza per descrivere la tristezza e l'affetto per Halyna Hutchins morta ieri sul set del film "Rust" proprio per mano della star. Baldwin ha sparato accidentalmente alla direttrice della fotografia, uccidendola, con la pistola utilizzata per le riprese che conteneva munizioni vere. Fatto di cui l'attore era ignaro. «Non ci sono parole per descrivere il mio choc e la mia tristezza per il tragico incidente» twitta Baldwin in quello che è il suo primo commento su quanto accaduto sul set di Rust.

In due tweet Baldwin comunica tutto il suo dolore: «Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata. Sto collaborando pienamente con le indagini della polizia per affrontare come si è verificata questa tragedia. Sono in contatto con suo marito, offrendo il mio sostegno a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è spezzato per suo marito, il figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna».

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021