Mercoledì 23 Ottobre 2019, 19:18

Continuano le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito. Mercoledì 30 novembre vogliamo portare i frequentatori di questo sito a a vedere, alle 20.30 al cinema Filangieri di Napoli, "La Belle Epoque", film francese di Nicolas Bedos appena presentato alla «Festa del cinema di Roma».La trama? Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita, non ha dubbi. Sceglie di tornare a Lione il 16 maggio del 1974: il giorno in cui in un café di Lione (dal cui nome viene il titolo del film) ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne. Protagonista un cast di stelle del cinema francese - da Fanny Ardant a Pierre Arditi, da Guillaume Canet alla rivelazione di Cannes 2019 Doria Tillier – riuniti insieme per mettere in scena una commedia elegante e nostalgica. Ma voi, se poteste scegliere, quale epoca vorreste rivivere?Ventincinque gli inviti a disposizione, ognuno per due persone, per un totale di 50 posti, a disposizione per i nostri lettori che vogliano vedere prima degli altri “La Belle Epoque". Come accaparrarsi gli inviti?Registrati, prima che vadano esauriti, scrvendo all'indirizzo press@echogroup.it un'email inserendo in oggetto "Vieni al cinema con Il Mattino". Nel corpo dell’email inserite il vostro nome e cognome. Se sarete tra i primi a rispondere, un'email vi comunicherà le modalità di ritiro degli inviti.