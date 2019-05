Cannes, finalmente Antonio Banderas: «Ho atteso questa gioia quarant'anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 12:00

CANNES - «Almodovar è il mio mentore, gli devo tutto. Ci conosciamo da quarant'anni, lo stimo e gli voglio bene. Non è un segreto che il personaggio che interpeto in Dolor y Gloria sia modellato su di lui. Salvador Mallo, il regista che vive di ricordi e teme di non poter fare più film, è Pedro. Sono felice di questo premio e glielo dedico con tutto il cuore, gli spetta di diritto». Antonio Banderas non nasconde l'emozione. È tornato a Cannes con la nuova compagna bionda e bella, Nicole Kimpel, ha 58 anni e tanti progetti. Dice: «La vita di un artista è fatta di dolore e di momenti di gloria. Questo è il mio momento buono, e sono sicuro che il meglio deve ancora venire». Nonostante abbia all'attivo più di settanta film, a parte un Goya d'onore ottenuto in Spagna qualche anno fa, il premio vinto a Cannes arriva a coronare una carriera ricca di successi e di fama. Nei panni di un anziano cineasta ipocondriaco che ha perso la sua ispirazione ha affrontato il ruolo della vita. Come si è preparato? «Ho capito che dovevo calarmi in questo personaggio con umiltà. Ho dovuto uccidere Banderas e presentarmi sul set come se fossi nudo».