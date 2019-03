Lunedì 18 Marzo 2019, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 09:45

Sempre in testa al box office “Captain Marvel”, arrivato a quota 7.793.985 euro, ma “Momenti di trascurabile felicità”, la nuova commedia di Daniele Luchetti interpretata da Pif, lo tallona: al primo weekend ha incassato 767.899. Terzo posto in classifica per “Escape Room” (747.864), seguito da “Un viaggio a 4 zampe” (451.369) e dal fenomenno “Green Book” arrivato a 9.010.954. Ottimo piazzamento, al sesto posto, per la commedia francese “Non sposate le mie figlie 2” (1.074.795), seguita da “Boy Erased - vite cancellate” (264.814) e “10 giorni senza mamma”, il successo della stagione grazie a un totale di 7.353.297. La top ten si chiude con “C'era una volta il Principe Azzurro” (935.987) e “Domani è un altro giorno” (1.622.273).