«Sentirsi arrivati anche dopo tanti anni di successi è sbagliato. Il mio è un lavoro in cui si ricomincia sempre da capo. Poi fare una serie è una cosa diversa da un film. Qui si corre, non ho tempo per pensare. È tutta un'altra dinamica, ma sono riuscito a rompere il ghiaccio su una cosa che sembrava lontana da me e, grazie alla risposta del pubblico, ho trovato la forza per girare la seconda serie». Incoraggiato dall'ottimo risultato riscosso su Prime Video da «Vita da Carlo 1», Carlo Verdone si è lasciato convincere e da settembre è di nuovo sul set per girare altri dieci esilaranti episodi dedicati alla sua quotidianità. Termineranno il 23 dicembre le riprese della seconda stagione della serie prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis che questa volta sarà disponibile su Paramount+ Original l'anno prossimo.

APPROFONDIMENTI Disney, lo streaming cresce ma i conti sono in perdita e il ceo Chapek apre a tagli al personale Netflix con pubblicità, il nuovo piano Base è già attivo: quanto costa e come funziona (e cosa manca) «The Crown», arrivano gli scandali per l'attesa quinta stagione dedicata ai Windsor su Netflix

Al centro del racconto c'è sempre la sua «vita d'inferno», un susseguirsi affannoso di impegni che gli toglie il respiro. Se nella prima stagione a complicare le cose era arrivata la proposta di candidarsi a sindaco di Roma, nella seconda è proprio Carlo ad affannarsi per realizzare «il film della sua vita», non più la pellicola intimista pensata nella prima serie, ma una storia più pop, «MariaF», in cui tanti saranno i flashback sarà ritratto da giovane. «La storia ruota intorno al film d'autore che voglio fare, ma sarà raccontata anche la mia vita privata. Avevamo lasciato mia figlia incinta, qui starà per partorire» ha raccontato Verdone negli Studios Videa di Roma, in questa avventura affiancato alla regia dal giovane regista beneventano Valerio Vestoso. «Io sono ogni giorno in scena e devo cambiarmi quattro o cinque volte, avevo bisogno di un'altra persona. Sono stato fortunato a incontrare Valerio», ha raccontato: «Probabilmente non gira come girerei io, ma lavora benissimo. Ci intendiamo molto bene, è serio, ha un bel carattere. Parte del merito di come va il lavoro è anche suo».

«Lavorare con Carlo è un privilegio immenso», ha detto Vestoso: «Significa stare a contatto con un monumento del cinema italiano, una fortuna che spero di maneggiare con cura e parsimonia e spero di esaltare al meglio la sua forza attoriale e la sua personalità».

A creare maggior scompiglio nella vita di Carlo, arriverà la richiesta del produttore di reclutare per il film il cantante con più follower della piazza per allargare il pubblico e rendere il prodotto più commerciale. Sarà la figlia di Carlo (interpretata da Caterina de Angelis, nella realtà figlia di Margherita Buy e del chirurgo Renato De Angelis) a consigliargli Sangiovanni che sarà «costretto» a entrare nei panni di Verdone ragazzo: «Per me che sono passato dai banchi di scuola al lavoro, la cultura del lavoro di Verdone è un esempio gigante», ha commentato il cantante.

«Sarà una seconda stagione scoppiettante. Volevamo rendere Carlo ancora più pop e ci siamo riusciti. La recitazione e l'autoironia di Carlo risulteranno ancora più autentiche nei nuovi episodi. Scopriremo altre sue debolezze e questo lo avvicinerà ancora di più al pubblico. Scoprire che Verdone è uno di noi era già piaciuto agli spettatori, questa volta lo troveranno ancora più vero. Alla base della comicità resta la generosità di Carlo che non riesce mai a dire di no e si concede sempre a tutti», ha detto Luigi De Laurentis, figlio di Aurelio.

Nel cast sono confermati il «miglior amico» Max Tortora («il rapporto diventa sempre più nevrotico»), l'ex moglie Monica Guerritore, la governante Maria Paiato. Si aggiungeranno Stefania Rocca, scrittrice di libri per l'infanzia di cui Carlo si innamorerà e, nei panni di loro stessi, Maria De Filippi, Zlatan Ibrahimovic che Carlo incontrerà nello studio di Fabio Fazio, Christian De Sica, ex compagno di classe nella storia e nella realtà con il quale Carlo condividerà una reunion della scuola e Claudia Gerini. «Con Claudia abbiamo girato una bellissima scena in cui ci incontriamo in attesa di rivederci sul set di Gabriele Muccino dove lei sarà la protagonista e io farò un cameo», ha raccontato Verdone: «Immaginerò di passare con lei una giornata meravigliosa, invece diventerà un inferno, molto divertente».

Gli episodi sono stati girati tra Roma, Ostia, Fregene e Viterbo, ma al centro della storia c'è sempre la casa di Carlo. «Un sincretismo creato dallo scenografo Giuliano Pannuti delle mie case, quella del Gianicolo e quella di campagna. Dentro mi sono ritrovato oggetti familiari che ho in casa come i miei quadri, la foto di me con Vasco Rossi, con Troisi, o con la chitarra. È una casa grande, ci lavoriamo in libertà. Con gli anni ho imparato a commuovermi, in una scena mi scappa una lacrima vera. Ho messo nella storia anche gli stalker che mi prendono di mira».