Chi è Livia Giuggioli, la moglie italiana di Colin Firth

Livia Giuggioli, moglie di Colin Firth, sarebbe stata presa di mira, insieme al suo coniuge da un reporter italiano che per otto mesi li avrebbe molestati e minacciati. I due hanno denunciato il reporter, come riporta il sito La Repubblica, ma la Procura di Roma ha chiuso l'indagine a carico del giornalista.Livia è nata a Roma il 4 settembre del 1969. Lavora come produttrice cinematografica ed è sposata dal giugno 1997 con l'attore inglese Colin Firth; la coppia ha due figli: Luca, nato nel marzo 2001, e Matteo, nato nell'agosto 2003. Ha lavorato come assistente di produzione del produttore Fernando Ghia dal 1990 fino al 1995 quando, durante la lavorazione del film per la TV "Nostromo" in Colombia, conobbe Firth e si fidanzò con lui.Nel 2006 ha fondato una società di produzione con il marito, la Nana Productions, che ha girato il suo primo film, In Prison My Whole Life, l'anno successivo. Con Colin sono molto impegnati nel sociale e sostiene Survival International, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni e ha partecipato alla campagna lanciata nel 2012 in difesa degli Awá, la tribù più minacciata del mondo.