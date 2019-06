Chris Hemsworth confessa: «Mia moglie è stufa di vedermi nudo nei film»

Giovedì 6 Giugno 2019, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 17:56

Elsa Pataky è stufa di vedere il marito Chris Hemsworth nudo nei film. «Mi dice di indossare i vestiti, non le piace vedere certe scene», ha confessato il bell'attore, famoso per il ruolo di Thor , al programma tv The Kyle and Jackie O Show. E un po' la capiamo: non deve essere facile essere sposata con uno degli attori più sexy del panorama cinematografico degli ultimi tempi. Per interpretare il supereroe della Marvel , Hemsworth mise su 20 chili di muscoli: pettorali che giocoforza andavano mostrati.Nell'ultimo film Chris interpreta un detective sotto copertura, e anche lì è facile pensare che lo vedremo a torso nudo. «In alcune scene mi toglierò la maglietta, che per me è divertente, ma per mia moglie no. A lei non fa piacere». Ma alle fan sì, e molto.Peccato (per noi, non per Elsa), che Hemsworth abbia deciso di prendersi un anno sabbatico. «Quest’anno probabilmente non girerò nient’altro. Voglio stare a casa con i miei figli: giovanissimi, ma adesso sono molto più consapevoli di quando sono assente». Per un po' Elsa Pataky potrà quindi dormire sonni tranquilli.