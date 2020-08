La Disney ha il suo primo protagonista bisessuale, la lotta della sua creatrice: «Una certa leadership non voleva»

Nasce il primo personaggio bisessuale Disney. Una vera e propria rivoluzione che passa attraverso la televisione, o meglio da un cartone animato destinato agli adulti di domani. La Disney ha prodotto la serie animata The Owl House, con un protagonista apertamente bisessuale. La creatrice dello show Dana Terrace ha scritto su Twitter che il personaggio principale della serie, Luz Noceda, è bisessuale, sebbene in precedenza sia stata attratta da personaggi maschili.

Secondo il Daily Mail, nell'episodio “Enchanting Grom Fright”, è possibile vedere Luz intessere una relazione con Amity Blight, una studentessa della scuola. Amity chiede infatti a Luz di andare insieme al ballo di fine anno, dopo averle confessato i suoi sentimenti. La Terrace su Twitter ha sostenuto di aver combattuto con «una certa leadership Disney» per assicurarsi che le minoranze fossero rappresentate. Rivela infatti la creatrice di "The Owl House": «Mi è stato detto da una certa leadership Disney che non potevo rappresentare alcuna forma di relazione bisessuale o gay».



However, like my tweet states, I have since been extremely supported by my execs and am excited for future shows. But I guess that doesn’t make as snappy as a headline. :) https://t.co/aZnwyBxxLh

— Dana Terrace (@DanaTerrace) August 14, 2020