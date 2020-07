Ennio Morricone, l'addio di Carlo Verdone: «Gli vorrò sempre bene»

«Oggi Ennio non c'è più». Comincia così il post commovente di Carlo Verdone nel giorno della scomparsa di Ennio Morricone. Il regista ha voluto ricordare il Maestro pubblicando un pensiero su Facebook con una foto insieme a uno dei più grandi compositori della storia della musica: «E tutti noi siamo orfani di un sublime compositore conosciuto in tutto il mondo. La sua grandezza deriva da due elementi: il fatto di aver studiato musica contemporanea con Goffredo Petrassi e la sapienza dell'arrangiamento. Un arrangiamento solenne, nostalgico, potente e spesso ironico. Ennio Morricone sarà immortale per il suo talento inarrivabile che lo portava ad esaltare qualsiasi film. Gli vorrò sempre bene, ricordandolo per aver dato grazia e poesia ai miei primi due film. Carlo Verdone».



