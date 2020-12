Tra i tanti film che le piattaforme stanno distribuendo in questo periodo ovviando alla chiusura delle sale cinematografiche ci sono anche due film con la sensuale cantattrice napoletana Flora Vona. Su Chili e Amazon Prime è infatti visibile «I fiori del male», scritto e diretto da Claver Salizzato, ritratto di tre donne, tre cortigiane. Attraverso tre secoli, dal ‘500 al primo ‘900, vengono scandite le vicende di Veronica, Margherita e Greta: personaggi femminili realmente esistiti ed entrati nella storia, ma colti per un attimo fuori di essa. In uno spazio vuoto, né nella realtà, né nell’immaginazione, in quel luogo dove tutto potrebbe essere successo. Un film sull’amore sacro e l’amor profano, la battaglia del secondo con il primo, del sesso e della carne con l'anima.

«L'ultima volontà», visibile invece su Amazon prime, è un film di produzione albanese di Namik Ajazi. Il film è ambientato in Albania alla fine degli anni '80, durante la dittatura di Enver Hoxha. La vita del giovane Martin, insieme a quella dei suoi amici, viene sconvolta quando la polizia del regime arresta suo padre Mentor, accusato di tradimento verso la nazione. Meno centrale nella narrazione, la Vona qui è la bella Frida.

