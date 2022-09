Giffoni hub conquista Venezia: 4 corti e 1 panel in programma

Giffoni Hub va alla conquista del Festival di Venezia con quattro eventi speciali durante i quali verranno proiettati i cortometraggi presentati in anteprima durante la 52esima edizione del festival di Giffoni lo scorso luglio. Alla proiezione seguirà un dibattito per commentare le tematiche affrontate. La missione veneziana, realizzata con insieme a Lundbeck, Cisco, A2A, Conai e Havas Life, in aggiunta alla capacità di scrittura e di produzione esecutiva, che ha reso Giffoni Hub punto di riferimento per le aziende interessate al linguaggio cinematografico come strumento per veicolare messaggi e intercettare l'interesse delle giovani generazioni, si porta la gestione del percorso di distribuzione dei contenuti prodotti: le corporate scelgono Giffoni Innovation Hub per puntare su un network di eventi che parte dal celebre festival di Giffoni per poi espandersi su scala nazionale ed internazionale.

Il primo appuntamento è previsto per stasera quando, in collaborazione con la fondazione Ente dello spettacolo allo spazio FEdS, Hotel Excelsior, alle ore 20 , verrà proiettato “Mi Vedete”, il cortometraggio che ha l'obiettivo di far conoscere, riconoscere e prevenire le malattie mentali, in particolare la depressione, nei giovani. Il secondo appuntamento è previsto per il 4 settembre con l'evento dedicato al “Nuovo cinema Breve” dove verrà presentato “H1”, short movie e un panel nella location esclusiva di Casa Fabrique, durante il quale Luigi Sales, Head of Original Production di Giffoni Innovation Hub, Luigi Marmo, regista, Alessandro Loprieno, Founder & CEO di WeShort, e Gianpaolo Barozzi, HR Director Cisco, discuteranno della genesi del cortometraggio, e il progetto di distribuzione tra festival e piattaforme di streaming. Il 5 settembre sarà la volta della proiezione del cortometraggio “In viaggio con Azzurra” che racconta di 4 ragazzi adolescenti che decidono di raggiungere un concerto in maniera alternativa: camminando, evitando l'uso di mezzi di trasporto. L'ultimo evento è fissato per il 9 settembre e sarà proiettato il cortometraggio “Quel che resta”, all'interno delle sezione «Notti Veneziane» promossa da Edipo Re in collaborazione con le giornate degli autori.