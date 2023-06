Glenda Jackson, morta l'attrice due volte premio Oscar ed ex parlamentare: aveva 87 anni

Addio all'attrice inglese Glenda Jackson: aveva 87 anni ed è stata due volte vincitrice del premio Oscar alla miglior attrice, nel 1971 per il suo ruolo in “Donne in amore” e nel 1974 per “Un tocco di classe”. Nel 1992 ha abbandonato la carriera artistica per dedicarsi alla politica ed è stata deputato laburista alla Camera dei comuni per il collegio di Hampstead and Kilburn fino al 2015.

BREAKING: Double Oscar-winning actress and former Labour MP Glenda Jackson has died aged 87.https://t.co/PAiZ4D1jU3



Nel 2016, dopo venticinque anni dal ritiro dalle scene, è tornata a recitare a teatro nei panni di Re Lear all'Old Vic di Londra e nel 2018 è tornata sulle scene newyorchesi dopo trent'anni di assenza nell'opera teatrale di Edward Albee Tre donne alte, per cui ha vinto il Tony Award alla miglior attrice protagonista in un'opera teatrale.