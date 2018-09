Gomorra, il ritorno di Ciro l'immortale: nel prequel anche don Pietro Savastano e Salvatore Conte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Settembre 2018, 11:00

Torna Ciro l'Immortale, morto nella terza stagione di «Gomorra» e non stiamo parlando delle puntate della quarta serie che saranno dirette da Marco D'Amore, interprete di un personaggio seguitissimo dai telespettatori. Ma proprio di lui, Ciro Di Marzio, e stavolta i riflettori saranno puntati solamente su di lui: nel prequel sulla sua storia dal titolo provvisorio «Immortale». Il film, prodotto da Cattleya, sarà diretto e, chiaramente interpretato, dallo stesso D'Amore.Sarà Leonadro Fasoli, dopo aver lavorato anche alle serie «Zero, zero, zero» ispirata al romanzo di Roberto Saviano, a occuparsi della sceneggiatura del film. La speranza della produzione è quella di riuscire a cominciare a girare nel primo trimestre del 2019. Alla distribuzione, invece, ci penserà la Vision Distribution, che ha già portato sul grande schermo le prime puntate della terza stagione di «Gomorra» e porterà anche quelle della quarta, prima della messa in onda su Sky Atlantic.Per il prequel ancora top-secret i dettagli della trama. Fino ad adesso, ciò che è trapelato è che lo spin-off dovrebbe raccontare la formazione di Ciro Di Marzio, svelando come ha ottenuto il soprannome di «Immortale» e quando ha cominciato a unirsi alla camorra, partendo dalla sua infanzia fino al suo primo incontro con Gennaro Savastano. Ciro, infatti, è l'unico superstite al crollo del palazzo in cui viveva con i genitori, durante il terremoto dell'Irpinia. Così la nascita del suo soprannome e la sua infanzia in orfanotrofio. Comincia presto a frequentare il mondo della criminalità, diventando in adolescenza il braccio destro di Don Pietro Savastano e, poi, mentore del figlio del boss. Da qui comincia l'escalation che lo porterà dritto verso la fine.