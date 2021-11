House of Gucci, eredi di Aldo Gucci contro il film di Ridley Scott con Lady Gaga: «Lede la dignità della nostra famiglia»

Gli eredi di Aldo Gucci contro la produzione del nuovo film sul marchio di moda italiano, con protagonista Lady Gaga. «I membri della famiglia Gucci si riservano ogni iniziativa a tutela del nome, dell'immagine e della dignità loro e dei loro cari». Questa la conclusione della lettera firmata dagli eredi del figlio del fondatore della maison.

Intanto cresce l'attesa in Italia per il debutto cinematografico nelle sale di 'House of Gucci', diretto da Ridley Scott, con Adam Driver e Lady Gaga.

La lettera della famiglia Gucci

Per la famiglia Gucci la produzione «non si è curata di interpellare gli eredi prima di descrivere Aldo Gucci», e giudicano «ancora più censurabile» la ricostruzione «di una donna definitivamente condannata per essere stata la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci» dipinta nel film e nelle «dichiarazioni dei membri del cast, come una vittimache cercava di sopravvivere in una cultura aziendale maschile e maschilista».

Nella lettera inoltre, è accusata la produzione di «una narrazione tutt'altro che accurata»: una visione dei «membri della famiglia Gucci come teppisti, ignoranti e insensibili al mondo che li circondava».

La difesa dell'azienda

L'immagine dell'azienda, secondo gli eredi della casa di moda, già negli anni '80 era tutt'altra: «Gucci - si legge nella lettera - è stata un'azienda inclusiva. Anzi, proprio in quel periodo, il contesto storico in cui è ambientato il film, erano diverse le donne che ricoprivano posizioni di vertice: che fossero membri della famiglia o estranei ad essa».

