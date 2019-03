Salvatore Esposito, l'eroe Savastano: «Le polemiche su Gomorra? Ma ha portato anche lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 11 Marzo 2019, 11:00

MONTECARLO - Genny Savastano sta tornando: dal 29 marzo su Sky Atlantic comincia la quarta serie di «Gomorra» e il personaggio interpretato da Salvatore Esposito promette di cambiare ancora una volta pelle: non a caso nel primo trailer lo si vede all'opera sullo sfondo della city di Londra. Che succede, Salvo? «Dico solo che niente è come sembra, sul resto non posso aprire bocca». Intanto, il Festival della commedia di Montecarlo, ideato e diretto da Ezio Greggio (a proposito, ha vinto l'ungherese «Bad Poems», su Canale 5 nei prossimi giorni la serata di gala), lo ha premiato con il Film Festival Award assieme all'attore feticcio di Tarantino Michael Madsen.«Mi piace frequentare tutti i generi, non mi precludo nulla. Quanto alla comicità, adoro Totò e Troisi, e penso che dopo Troisi ci sia stato un grande vuoto. La figura dell'attore è stata come declassata. In Italia va così, il nostro mestiere non viene riconosciuto: non ci sono garanzie, non si fa formazione per i giovani, mancano le strutture. Mi chiedo: perché non si aprono valide scuole per le arti, invece di fare tante polemiche inutili su una fiction?».