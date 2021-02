Il grande momento di Jessica Alba: una docuserie e il thriller d’azione per Netflix “Trigger Warning”

Un grande momento per la star Jessica Alba. L'UTA (United Talent Agency) ha ingaggiato l’attrice, autrice e imprenditrice di Hollywood in molti settori.

Alba ha alle spalle oltre 25 lungometragg, inclusi i film "fantastici”, quattro degli anni 2000 e i film Sin City. Per quanto riguarda la televisione, ha avuto un grande successo nella serie di James Cameron Dark Angel e ha recitato e prodotto esecutivo nel dramma d’azione L.A.’s Finest.

Alba ospiterà e produrrà una docuserie, Parents Without Borders, per Disney +, e reciterà e produrrà il thriller d’azione Netflix Trigger Warning. Per quanto riguarda gli affari, ha fondato The Honest Company nel 2011, che vende prodotti per neonati e di bellezza.

Dal lancio, l’azienda di Alba ha donato oltre 25 milioni di prodotti e oltre 18.500 ore di partecipazione dei dipendenti attraverso il suo programma Honest to Goodness. I libri di Alba includono The Honest Life, un manuale per condurre una vita non tossica.



