Libero De Rienzo morto per abuso di mix di droghe secondo l'autopsia: chiusa l'indagine

L'attore Pasquale Libero De Rienzo è morto il 15 luglio nel suo appartamento a Roma per abuso di eroina con positività anche a cocaina e sonniferi. Questo è ciò che emerge dall'esame autoptico. Per il pusher che ha ceduto la droga, Mustafà Minte Lamin di 32 anni, attualmente detenuto in carcere, il pm Francesco Minisci ha chiuso l'indagine per "morte come conseguenza di altro reato" .

<h2> Le conclusioni dei pm </h2>

Nell'atto di chiusura delle indagini il pm Francesco Minisci scrive che il decesso dell'attore De Rienzo (e non Di Rienzo come scritto in precedenza) «è riconducibile ad un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta da eroina». In base a quanto ricostruito dai carabinieri il pusher avrebbe ceduto eroina anche ad altre cinque persone. Il cittadino gambiano venne arrestato il 28 luglio scorso in flagranza di reato mentre era intento a vendere droga nella zona di Torre Angela, a Roma.