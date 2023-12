Mamma ho perso l'aereo 3, il sequel dopo 30 anni fatto con l'IA. I fan: «Andrei al cinema all'istante a vederlo»

Non è Natale senza i film con protagonista il piccolo Macaulay Culkin nei panni del bimbo dimenticato a casa in "Mamma ho perso l'aereo" e nel suo sequel in cui si ritrova da solo a New York. E se oltre a questi uscisse una nuova pellicola con il bambino ormai cresciuto e una storia ambientata 30 anni dopo? A stuzzicare i fan ci ha pensato un utente YouTube, VJ4rawr2, che ha pubblicato sul proprio canale il video di un trailer-parodia.

La trama sembrerebbe avvincente. Kevin, ormai diventato grande, apre la porta e trova un pacchetto regalo, il biglietto non lascia dubbi su chi l'abbia mandato: una foto raffigurante i due malviventi degli scorsi film (interpretati dagli attori Joe Pesci e Daniel Stern) porta la scritta «Siamo tornati, piccolo amico».

La trama

Dopo 30 anni in carcere, i due criminali escono e hanno un solo obiettivo: vendicarsi. «Ogni giorno passato dentro quella cella ho pensato al ragazzino. Deve pagare», dice uno dei due ladri. Il trailer, che mano a mano che passano i secondi si fa sempre più tenebroso, si rivela presto per quello che è, una parodia di un film che putroppo difficilmente vedrà la luce.

Il creatore ha infatti montato il video unendo spezzondi dei due film vecchi con altri film in cui appaioni gli stessi attori, e, con l'intelligenza artificiale che muove le loro labbra e ricrea la loro voce, costruisce un video che, nonostante sia palesemente finto, ricrea quelle atmosfere e dona un grande senso di nostalgia e affetto verso tutte quelle persone che ogni anno passano il Natale con il piccolo Kevin e le sue avventure in televisione.

Il video è stato visto più di 3 milioni e mezzo di volte e i commenti non si contano. «Mi piacerebbe vederli girare un nuovo film di Mamma ho perso l'aereo! La nostra famiglia guarda i due film ogni Natale», scrive un utente.

E ancora: «Non mi interessa se questa è solo una parodia, potrei assolutamente vederlo come un vero film». Un altro ragazzo gli fa eco: «È da tanto che non vado al cinema, ma se trasformano questa parodia in un vero film, prendo i soldi e vado subito al cinema».