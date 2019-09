Martone: «Il mio sindaco che attualizza Eduardo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:58

In occasione dell'anteprima del nuovo film «Il sindaco del rione Sanità», Mario Martone è atteso oggi da una giornata intensa: alle 11, a palazzo San Giacomo, riceve una targa del Comune di Napoli, assieme agli attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, da parte del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore alla cultura Nino Daniele; alle 21, al cinema Modernissimo, introduce la proiezione di gala, alla presenza dell'intero cast, del film tratto dalla pièce di Eduardo De Filippo del 1960, attualizzata prima nello spettacolo teatrale del 2017 nato al Nest di San Giovanni a Teduccio e poi nella versione cinematografica presentata in concorso alla Mostra di Venezia e in uscita nei cinema italiani per tre giorni, 30 settembre e 1 e 2 ottobre, come evento speciale distribuito da Nexo Digital. Prodotto da Indigo con Rai Cinema e Malìa in collaborazione con Elledieffe, Teatro stabile di Torino e Nest; interpretato, oltre che da Di Leva e Gallo, anche da Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia, Giuseppe Gaudino, Gennaro Di Colandrea, Lucienne Perreca, Salvatore Presutto, Viviana Cangiano, Ralph P (anche autore della colonna sonora), «Il sindaco del rione Sanità» ripropone il tema dell'eterna lotta tra bene e male, attualizzando la storia del potente camorrista Antonio Barracano, ringiovanito e calato in una Napoli contemporanea più brutale e cupa di quella messa in scena all'epoca da De Filippo.