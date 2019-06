Meryl Streep protagonista di Big Little Lies 2, l'attrice indossa dei denti fini ma i fan impazziscono

Martedì 11 Giugno 2019, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

grande protagonista della prima puntata diPer potersi calare al meglio nel personaggi che interpreta l'attrice ha usato dei denti finti. Nella serie interpreta Mary Louise Wright, la madre di Perry arrivata in città per aiutare Celeste con i bambini, ma anche per scoprire qualcosa in più sulla scomparsa di suo figlio.Il dettaglio dei denti non è sfuggito alla rete e su Twitter dopo la messa in onda della prima puntata sono esplosi i cinguettii. Secondo il produttore esecutivo di Big Little Lies Gregg Fienberg, la decisione di Streep di indossare i denti falsi basati sui bianchi perlati di Skarsgård era tutta una sua scelta. Per l'attrice è il primo ruolo in una serie televisiva ma il pubblico sembra già apprezzare molto.Per molti proprio Meryl il valore aggiunto a questa seconda stagione. Tanto che diverse persone sin da subito hanno ipotizzato un sicuro Emmy Awards per lei.