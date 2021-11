Monica Vitti compie 90 anni: la sua immagine proiettata in tutto il mondo

Monica Vitti compie 90 anni, e in occasione del compleanno di una delle più famose e apprezzate attrici del cinema italiano e dell'architetto di fama internazionale Paolo Portoghesi verrà proiettata la sua immagine iconica affacciata a Casa Papanice, un capolavoro dell’architettura post-moderna realizzato proprio dall’architetto Portoghesi a fine anni ’60. Un edificio che lei stessa definì il futuro di Roma, binomio tra arte e natura e che amava tanto.

APPROFONDIMENTI CRONACA Casa Papanice, edificio storico ora sede dell'ambasciata del... L'ATTRICE Monica Vitti compie 89 anni: da Antonioni a Sordi, una vita per il... NO FAKE «Monica Vitti ricoverata in Svizzera», il marito Roberto...



L'immagine iconica della Vitti verrà proiettata il 3 novembre in diverse città ed enti di cultura nel mondo. L'edificio, 7°Casa più studiata al mondo, entrò di diritto nella storia del cinema italiano ospitando diversi film d’autore e star del calibro di Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Sybil Danning, George Hilton, Ugo Pagliai e tanti altri. Il regista Federico Fellini con una visita inaspettata in via Giuseppe Marchi disse che l’ambiente interno era espressione del suo cinema.



L'evento gratuito è promosso dall'associazione HALP-HUMANITARIAN AID LIFE PROGRAMS e curato dal presidente e nipote del primo proprietario dell'edificio dr. Edmondo Papanice. Un gesto simbolico volto ad omaggiare due artisti italiani ma anche di rispetto per la loro grande carriera artistica. Tra le tantissime adesioni si ricorda: il Museo MAXXI- Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney, l’Istituto Italiano di Cultura Abu Dhabi, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, l’Italian Film Fest - San Paolo Brasile, la Biglietteria - Bari, il Comune di Bollate, la Camera di Commercio di Crotone, il Comune di Lecce.