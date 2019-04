Napoli, l'Arenaccia torna anni '60: è il set de “L'amica geniale”

Venerdì 26 Aprile 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 15:55

Nel centro storico di Napoli invaso dai turisti di questi giorni è possibile anche imbattersi nel set della seconda serie della fiction L'Amica geniale (tratta dal secondo romanzo di Elena Ferrante “Storia del nuovo cognome”) che riporta angoli della città agli anni '60.La serie diretta da Saverio Costanzo e prodotta da Rai, HBO e Wildeside prevede infatti riprese molte esterne in città, in particolare a Piazza Carlo III, e nel quartiere dell'Arenaccia dove si sta svolgendo la lavorazione in queste ore. Auto d'epoca transitano dinanzi il grande edificio dell'Albergo dei Poveri o sono parcheggiate al lato di marciapiedi dove sono tornate le vecchie insegne dei negozi alimentari, vini e oli, pollerie, ma anche di negozi di tessuti, ricevitorie del lotto, mentre l'antica edicola del quartiere espone giornali e riviste d'epoca , dal classico “Corriere dei piccoli” ai quotidiani che riportano notizie della cronaca e dello sport dei primi anni 60 e copertine con le foto di dive e regine.Sono tornati in strada anche i bus color verde scuro e la vecchia linea 111 che da Piazza Municipio collegava Secondigliano, sui muri manifesti richiamano a manifestazioni ed elezioni politiche di quegli anni. Prossimi ciak a largo Santissimi Apostoli, a Port'Alba, a palazzo Gravina. La lavorazione prevede anche un lungo periodo a Ischia dove saranno girate due puntate. Ai primi di maggio nuovi casting per comparse e figuranti generici.