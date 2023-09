Nashawn Breedlove, morto l'attore di 8 Mile che sfidava Eminem: aveva 46 anni. «Cause sconosciute»

L'attore di 8 Mile Nashawn Breedlove è morto improvvisamente all'età di 46 anni. Breedlove, il cui personaggio Lotto è conosciuto per la famosa battaglia rap con Eminem nell'iconico film del 2002, si è spento nel sonno domenica nella sua casa nel New Jersey. A riportare la notizia è stato il sito TMZ. La sua causa di morte è attualmente sconosciuta. Il rapper americano Mickey Factz lo ha voluto ricordare sul proprio profilo Instagram, scrivendo: «RIP ad uno dei pochi presentatori a battere Eminem... Lotto degli 8 Mile».

Super Bowl, show all'halftime: da Dr Dre a Eminem (che si inginocchia), l'hip-hop strega tutti

«Ci mancherai per la tua tenacia e voglia di vivere», si legge ancora nei tanti post sui social. Un amico di Nashawn ha aggiunto: «Era mio fratello da quando avevo 15 anni.

8 Mile actor Nashawn Breedlove, who played the role of Lotto in the 2002 battle rap film, has reportedly passed away. pic.twitter.com/csLGBpTyg6

— Hip Hop Community (@HipHello71450) September 25, 2023