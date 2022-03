«Nino L'Angelo, tra sogno a realtà», il sosia che merita un film

Produrre un film con 1.000 euro è roba da Guinness dei primati. Ci è riuscito un regista napoletano, Enzo Morzillo, 51 anni, infermiere professionale all'Ospedale del Mare ma con la fissa del cinema. Corsi da regista nel tempo libero, lezioni private da sceneggiatore e montatore. E anche un'infarinatura da fonico e direttore della fotografia. Già perché Morzillo riesce a far tutto da solo, l'unica chance per produrre un film non avendo budget...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati