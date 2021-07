Procida Film festival, XI edizione: 511 adesioni da tutto il mondo

Alla chiusura del bando della XI edizione del Procida Film Festival sono pervenute 511 cortometraggi da 67 paesi diversi, a testimonianza della crescita internazionale del Procida Film Festival. Oltre all’Italia, da cui arrivano circa il 20% dei corti candidati, le opere pervenute sono state prodotte in Iran, India, Usa e Francia, paesi da cui provengono un altro 20% delle opere proposte al festival. Seguono produzioni provenienti dall’America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente.

La direzione artistica ha già iniziato la selezione dei cortometraggi che prenderanno parte al festival per le sei categorie:

Cortometraggi;

Documentari;

Film d’animazione;

Cinema è donna: opere di donne sulle donne;

Sezione riservata a studenti di Università, Accademie e scuole di cinema;

Cortometraggi ambientati nelle isole minori.

L’elenco dei lavori selezionati per categoria sarà pubblicato entro il 20 agosto 2021 sui canali social e sul sito del Festival www.procidafilmfestival.it. I vincitori di ogni categoria e i vincitori del Procida International Film Festival saranno resi noti durante la serata finale del Procida Film Festival. Le giurie, formate da professionisti dell’industria cinematografica e da esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, assegneranno il premio “Fabrizio Borgogna, fondatore del Procida Film Festival” al miglior cortometraggio; premio “Alessandro Selvaggio” al miglior documentario; il premio “Corricella” al miglior cartoon; il premio “Isola di Procida” al miglior prodotto studentesco; il premio “Graziella” per la sezione Cinema è donna; il premio “Isola di Arturo” per la sezione riservata ai lavori ambientati sulle isole minori.

Il Procida Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Meridiano 14, che, in collaborazione con la Regione Campania ed il Comune di Procida, si propone di promuovere il cinema in un’unica, inimitabile e suggestiva location: l’isola di Procida.