È morto Rip Taylor, addio al «re dei coriandoli»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 10:30

L'attore statunitense Rip Taylor, specializzato in ruoli comici, soprannominato «The king of confetti» (il re dei coriandoli) e «The crying comedian» per la sua esuberanza nel creare scene di pandemonio, è morto ieri al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles all'età di 84 anni.Protagonista di numerosi sketch comici in tv, Taylor ha recitato anche al cinema. Tra i film interpretati «Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York» (1992), «Il silenzio dei prosciutti», con la regia Ezio Greggio (1994), «Jackass: The Movie» Tremaine (2002), «Jackass Number Two» (2006) e «Jackass 3D» (2010). Sul piccolo schermo, Rip Taylor ha recitato nelle serie «Will & Grace», «Zack e Cody al Grand Hotel», «Una mamma quasi perfetta», «Santa Barbara», «Che papà Braccio di Ferro». Taylor è stato anche un attore di Broadway.