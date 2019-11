Nel nome di Davide: «Selfie» di Agostino Ferrente in nomination agli EFA, gli Oscar del cinema europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque mesi dopo l'uscita nelle sale, a dieci mesi dalla presentazione al, dopo una settantina di rassegne e una quindicina di riconoscimenti internazionali, «», il film documentario di(già autore de «L'Orchestra di Piazza Vittorio» e, con Giovanni Piperno, de «Le cose belle») completamente girato aldi Napoli con uno smartphone affidato a due sedicenni del quartiere, ha ricevuto la nomination a Miglior Documentario agli, gli Oscar del cinema europeo. L'annuncio oggi al Festival del Cinema Europeo di Siviglia.«Mi auguro che questa bellissima nomination, che viene da un premio e un'istituzione tanto importanti, aiuti ad avvicinare la città alle sue energie più preziose - dice Ferrente -., ma almeno può far conoscere il più possibile la sua storia, nella speranza che non si ripeta. Per questo, ogni volta che succede qualcosa di bello a questo nostro piccolo film la dedico ai tre protagonisti: a Davide, che purtroppo non c'è più ma vive nel ricordo della famiglia e degli amici che lo amano, e ad Alessandro e Pietro, che si sono messi a nudo, aiutandomi a realizzare un film che parla della morte raccontando la vita».«Selfie», una, è distribuito per l'Italia da Istituto Luce Cinecittà ed ha catalizzato l'attenzione del pubblico e gli elogi della critica raccontando, a dispetto dei luoghi comuni e di una narrazione dominante, la dignitosa resistenza di due sedicenni alla tentazione dello spaccio. Per questo, ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International Italia, che ha accompagnato proiezioni e dibattiti pubblici in tutta Italia. L'appuntamento con la cerimonia di premiazione degli EFA, presieduta dal regista, è fissato per il prossimo 7 dicembre a