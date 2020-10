Dal food al cinema: Gino Sorbillo e Marco Infante interpretano se stessi nel film «Alessandra»

Gino Sorbillo, Salvatore Lionello, Vincenzo Capuano, i food blogger Vincenzo Falcone, Gian Andrea Squadrilli, Egidio Cerrone e Marco Infante saranno protagonisti al cinema interpretando se stessi nel film «Alessandra – Un grande amore e niente più” nelle sale dal 15 ottobre con la regia di Pasquale Falcone.





La scena è ambientata, manco a dirlo, in un ristorante dove si intratterranno a parlare di pizza con Sergio Muniz, Giacomo Rizzo e Pietro De Silva, nei panni di uno chef sui generis. Durante la cena partiranno le note del brano “Napoli Food Song” che farà alzare tutti dai tavoli per un balletto in stile musical.



Il film racconta l’amore attraverso tre storie che attraversano tre generazioni. Completano il cast Sara Zanier, Eleonora Facchini, Antonio Apadula, Rosaria De Cicco, Alessandra Tumolillo, Fabio Massa, Sergio Sivori, Sabrina Marciano e la partecipazione speciale di Peppino Di Capri che esegue nel film una versione riarrangiata di “Un grande amore e niente più”, brano col quale vinse il festival di Sanremo nel 1973.

Prodotto da Pragma, è stato realizzato tra Cilento, Costa D'Amalfi e Cava de’ Tirreni. Prima nazionale con il cast in sala il 15 ottobre alle ore 21 al cinema Metropol di Cava de' Tirreni.

