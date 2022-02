Tom Holland da «Spider-Man: No Way Home» alle avventure di Indiana Jones

Da Spider-Man alle avventure di Indiana Jones è un attimo, se ti chiami Tom Holland e sei il ragazzo d'oro del cinema hollywoodiano. L'attore, 25 anni e quasi due miliardi di dollari d'incasso per l'ultimo capitolo della saga sull'Uomo Ragno, «Spider-Man: No Way Home», si prepara a lanciare nel mondo un altro franchise di sicura presa sul pubblico degli appassionati di action-movie: «Uncharted», ispirato ai celebri videogiochi creati da Amy...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati