Zendaya nel nuovo film di Luca Guadagnino: la star Usa protagonista di Challengers

Sarà Zendaya, la 25enne star della serie tv Euphoria, la protagonista di Challengers, il film di Luca Guadagnino ambientato nel mondo del tennis, attualmente in lavorazione. Per l’attrice, reduce dai successi di Dune e Spider Man No Way Home, si tratta del primo contratto a nove cifre: il suo cachet ammonterebbe a una cifra compresa tra gli 11 e i 13 milioni di euro, secondo quanto riportato dal giornalista e “insider” Matthew Belloni. A capo del progetto, targato MGM, ci sarebbe la produttrice Amy Pascal, in trattativa per coinvolgere nel film “altre due star di Hollywood”.

APPROFONDIMENTI IL CINEMA Mostra di Venezia kolossal tra le star di «Dune» e il... L'EVENTO Oscar 2021: i favoriti, la serata, gli ospiti, le misure di... NOMINATION Oscar 2021, Londra e Parigi per la premiazione oltre a Los Angeles

Tom Holland e Totti in Campidoglio, la coppia che non ti aspetti: insieme per uno spot (top secret). E poi al Vaticano

L’attrice, lanciata dalla Disney ed “esplosa” nel ruolo della teenager problematica di Euphoria, sarà tra i protagonisti del prossimo capitolo di Dune oltre ad essere stata scritturata da Francis Ford Coppola per il suo Megalopolis, distopia catastrofica ambientata a New York. Per Guadagnino, lanciato internazionalmente dal successo di Chiamami col tuo nome (candidato a quattro premi Oscar e Oscar per la sceneggiatura non originale), si tratta dell’ennesimo progetto in partenza, oltre al sequel di Chiamami col tuo nome (Find me), Bonus and all con Timothée Chalamet e Mark Rylance e il remake - non confermato - de Il padrino.