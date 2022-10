«Ragazza dell'Iran», Vincenzo Salemme dedica una poesia a Mahsa Amin

L'attore Vincenzo Salemme dedica una poesia a Mahsa Amin, la ventiduenne picchiata a morte perché non indossava bene il velo.

Ragazza dell’Iran

che muori per avere osato

curiosare giocando

con le dita tra i capelli biondi.

Spero tu sia riuscita a trovare il gusto che cercavi.

Prima che le pallottole oscure e cieche

si accanissero furiose

per scurire i tuoi occhi

finallora allegri, con il morso della paura spero tu abbia sentito, e che sia l’ultimo sapore che hai assaggiato, la delizia che cercavi.

Perché io so, sono sicuro

che quel sapore se, come prego e spero, con coraggio l’hai annusato,