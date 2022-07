Comix, ritorna l'agenda più amata dai ragazzi: firmacopie con Beba a Giffoni

Tattoo, live painting, dj set: ritorna «Comix» con l’agenda scolastica più amata dai ragazzi italiani. Dal 21 al 30 luglio «Comix» sarà a Giffoni con un intenso programma di attività e il racconto dal vivo sui suoi canali social dell’evento. Ma anche fantastici Meet&Greet, oggi con Beba per un firma copie sulla nuovissima Comix. «Quando mi hanno detto che mi avreste intervistato voi ragazzi sono stata felicissima, perché i giornalisti fanno sempre le stesse domande. Sono sicura che ne varrà fuori un’intervista originale», confessa la rapper torinese, senza mascherare l’emozione per l’incontro coi «Giffoners» in sala Truffaut. Beba non si risparmia, risponde alle domande e dispensa consigli ai più piccoli, sentendo il peso della responsabilità su ogni parola detta. Racconta della sua infanzia difficile, di come la musica l’abbia aiutata, della sua esperienza come unica donna al «Machete Mixtape» di Salmo e ammette anche di essere stata fan del rapper sardo, prima ancora di avere la fortuna di collaborare con lui. «Oggi siamo abituati a una visione distorta dei sentimenti, l’amore è tossico, perché non è sincero. Consiglio di smettere di mentirsi e di parlarsi apertamente. Bisogna che ognuno di noi lavori tanto sull’amor proprio per ottenere ciò che merita e, di conseguenza, rifiutare ciò che è, invece, negativo per la propria crescita. Non dimentichiamoci anche di parlare a chi ci vuole bene: ragazzi, parlate con i vostri genitori, non abbiate paura di parlare con loro dei vostri sogni. Non vi limitate. Trovate la vostra strada», esorta ai «Giffoners» la giovane rapper. Beba, all’anagrafe Roberta Lazzerini, torinese, classe ’94.

A novembre 2019 Beba è invitata agli studi di Vevo a East London per registrare due session inedite dei brani «Groupie», singolo d’esordio per l’etichetta Island Records prodotto da Lazza, e «Tonica», l’unica italiana tra i venti artisti selezionati da Vevo per Dscvr Artists To Watch 2020. Nel 2017 unisce il proprio talento a quello di Rossella Essence per proporre una musica dallo stile prettamente femminile. Nel 2019, diventa la prima rapper a partecipare al format di culto Real Talk. Poco dopo pubblica «Male o bene», con cui rinnova la collaborazione con Lazza che rappa con lei. Partecipa poi al Machete Mixtape 4, diventando la prima donna della saga di culto della crew fondata da Salmo, Slait ed Hell Raton. Il disco batte ogni record e si piazza per otto settimane di fila al primo posto della classifica FIMI/GFK. A settembre pubblica il brano «Meno Male» in collaborazione con Wilie Peyote e annuncia il suo primo album ufficiale, «Crisalide», per Island Records\Universal Music Italia. A giugno 2022 annuncia l’uscita del nuovo singolo «Regole».