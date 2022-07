«Esco fuori, cresci dentro», Giffoni Film Festival promuove il valore del gioco attivo

Giffoni è anche sensibilizzazione: al di là degli eventi di cinema o tv, oggi è stato presentato “Esco fuori, cresci dentro”, un progetto rivolto alle giovani generazioni per promuovere il valore del gioco attivo nella crescita di ogni bambino. Litte Tikes, marchio internazionale che realizza giocattoli che stimolano la fantasia e l’azione, ha deciso di mettere in evidenza l’importanza del gioco per sensibilizzare famiglie, istituzioni e società per la crescita di un bambino, promuovendo così al contempo anche il ritorno alla normalità. A partire dal progetto generale, anche un nuovo evento in Campania, “Scendi in Cortile”.

Per l’occasione, al Giffoni Film Festival, Alberto Pellai, noto psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, ha realizzato una canzone con Paolo D’Errico che verrà presentata in serata e in anteprima con un video musicale, alla giuria 3+. Daniela Pavone, direttore marketing Emea Europa Medio Oriente Africa per Mga azienda di Little Tikes: «Questa presenza a Giffoni è un modo per diffondere la notizia e il progetto in Regione Campania e in provincia di Salerno».

In mattinata, alla presentazione dell’iniziativa, i bambini della giuria 3+ si sono improvvisati artisti insieme a Filippo Benzoni usando come “tela” due Cozy Coupe, le iconiche macchine di Little Tikes che andranno a far parte della edizione limitata e che successivamente saranno donate alla Fondazione Archè che sostiene bambini e madri in difficoltà.