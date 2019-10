​Giffoni Macedonia Youth Festival: boom tra cinema e cultura digitale

Lunedì 21 Ottobre 2019, 12:19

Cultura, cinema e digitale sono stati i temi portanti della settima edizione del Giffoni Macedonia Youth Festival che si è concluso a Skopje, nella Macedonia del Nord. Oltre seicento giovani provenienti da nove Paesi (Italia, Bulgaria, Serbia, Croazia, Romania, Ucraina, Russia, Georgia e Azerbaijan), sono stati il cuore pulsante di una giuria internazionale suddivisa in tre gruppi sulla falsariga del già collaudato format del Giffoni Film Festival: juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni). Il progetto è sostenuto, per l’Italia, anche dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, dal Ministro della Cultura macedone, dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord ed è organizzato da Giffoni Opportunity insieme all’associazione macedone Planet M.«La settima edizione di Giffoni Macedonia è stata caratterizzata da tanto entusiasmo e dall’energia dei giovani partecipanti, che hanno visionato e analizzato i film, lasciandosi trasportare dalle proprie emozioni – sottolinea il direttore Darko Basheski - Il momento più bello è stato quello della serata di chiusura, quando i ragazzi erano radiosi per l'esperienza vissuta, ma anche dispiaciuti di doversi separare dai nuovi amici conosciuti in Macedonia».LEGGI ANCHE: Giffoni, il festival di Gubitosi: «E per i 50 anni vorrei qui Mattarella» La grande festa finale si è svolta il 18 ottobre al cinema Millenium: sul palco si sono esibiti i partecipanti dei workshop di Teatro e Danza della categoria juniors, mentre nella hall era stata allestita una mostra fotografica per raccontare le attività dei laboratori, a partire da quelli d'arte e di movie make up. A condurre la serata, Matea e Iskra, due Giffoners accolti in Italia nelle edizioni 2018 e 2019 del festival, e Marti, ex giurato in Italia e oggi collaboratore e moderatore delle discussioni del gruppo seniors.In questa occasione sono stati resi pubblici i titoli dei film risultati vincitori: “The teacher” per la categoria juniors; “My name is Sara” per i cadets e “Utøya: July 22” per i seniors. Il pubblico ha avuto l'occasione di vedere otto cortometraggi prodotti dai workshop Animazione, One Take video e Film Collage, nonché una video rassegna di tutte le attività che si sono svolte nei sei giorni di festival, tra proiezioni in gara, discussioni, workshop, corti, anteprime, masterclass, incontri con i talent. Alla fine della serata sono stati chiamati sul palco i primi due giurati selezionati per far parte del gruppo macedone alla cinquantesima edizione di Giffoni nel 2020.Si tratta di Mila Naumovska, per la categoria Seniors e Marija Nikolaevska per i Cadets. Con loro anche lo strategy manager Jacopo Gubitosi e Marco Cesaro, responsabile dei progetti speciali di Giffoni Opportunity, che insieme al presidente Pietro Rinaldi e al team dell'ufficio giurie rappresentato da Marta Frasca e Francesca Pecoraro, hanno accompagnato i giffoners nella Macedonia del Nord. Ad offrire il proprio contributo al festival, c'erano poi tre rappresentanti della Polizia Postale, che hanno presentato a Skopje la campagna educativa itinerante realizzata dal SIC – Generazioni connesse, “Una vita da social”. Un truck allestito con un’aula didattica multimediale, posizionato in quattro aree strategiche della città, ha permesso agli operatori di incontrare oltre 1300 studenti, genitori e insegnanti per affrontare i temi della sicurezza online e della prevenzione del cyberbullismo.Il Giffoni Macedonia Youth Festival ha poi visto la presenza di tre ministri del governo della Macedonia del Nord: Il Ministro dell’interno (e vice presidente del governo) Oliver Spasovski, il Ministro dell’istruzione e della ricerca Arber Ademi e il Ministro dell’informatizzazione Damjan Mancevski, insieme al Questore di Skopje e all'Ambasciatore d'Italia a Skopje, che hanno espresso il loro plauso per la sinergia tra i due Paesi nel segno dei giovani.