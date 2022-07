Nicolas Maupas al Giffoni Film Festival: «Che belli i vostri occhi che brillano»

Tattoo, live painting, dj set: ritorna Comix con l’agenda scolastica più amata dai ragazzi italiani. Comix è a Giffoni con un intenso programma di attività (tattoo, live painting, dj set) e il racconto dal vivo sui suoi canali social dell’evento. Ma anche fantastici Meet & Greet, oggi con Nicolas Maupas per un firma copie sulla nuovissima Comix.

«L’agenda Comix mi teneva compagnia durante le lezioni che non mi piacevano, è da sempre piena di cose interessanti. Passavo le ore a sfogliarla e a colorare i disegni all’interno del diario. Ritrovarmi tra le pagine dell’agenda cinque anni dopo la fine del liceo è emozionante, chi l’avrebbe mai detto!», racconta Maupas.

L’attore italo-francese, classe ’98, si è confessato ai “Giffoners” durante due incontri in sala Alberto Sordi, raccontando di essere stato vittima di bullismo in passato, consigliando ai più giovani che si ritrovano a vivere situazioni simili di non rispondere mai alla violenza con rabbia, ma cercando di comprendere l’altro. Prima che i ragazzi gli consegnassero l’Explosive Talent Award, Maupas ha cantato insieme a loro la sigla di “Mare Fuori”.

«Mi sono sentito invisibile spesso, è una condizione strana, ma non per forza negativa. Quando sei invisibile, hai l’opportunità di passare del tempo da solo con te stesso, un tempo prezioso per comprendersi e crescere. Essere invisibili può comportare anche dolore, ma non bisogna mai abbattersi e cercare il lato positivo. Oggi in sala vedo tanti occhi che brillano, vi auguro di essere invisibili alle cose brutte e visibili alle bellezze della vita», spiega sul tema della 52esima edizione del Giffoni Film Festival #invisibili.