Una riunione di famiglia in grande stile, al cospetto del Natale: la maggioranza dei Bocelli, Andrea, 64 anni, il capofila, i figli Matteo, 25 anni, ormai lanciato anche in una dimensione solista, e poi la piccola Virginia, dieci anni e una grinta e chiarezza di idee da vendere, insieme hanno concepito un album, «A family Christmas»: è stato pubblicato a livello internazionale un mese fa, e subito è schizzato in testa alle classifiche digitali, mentre qui in Italia, in edizione speciale da collezione, l'uscita è prevista per venerdì.

Nelle quindici tracce registrate ci sono classici come «Feliz navidad», «Over the rainbow» o «Happy Xmas (War is over)» di John Lennon e Yoko Ono, appena lanciata anche da Il Volo, mentre in scaletta figura poi un inedito, con la firma di Cheope e Federica Abbate, «Il giorno più speciale». Nello sviluppo del disco si intervallano in varie soluzioni, i Bocelli, Andrea da solo, oppure con Matteo, a sua volta anche in proprio, oppure tutti e tre insieme, con Virginia che si ritaglia anche un momento per sé, «When Christmas comes to town». Tutti vestiti di bianco, con il Duomo alle loro spalle, i Bocelli sono perfettamente calati nel clima, manca la neve finta, che invece abbonda nel filmato promozionale.

Peraltro Bocelli senior non è nuovo a questo genere di repertorio: un altro disco natalizio, del 2009, aveva superato la soglia dei cinque milioni di copie vendute. Stavolta a supporto dell'operazione i media mondiali si sono già scatenati, con il capofamiglia a lamentarsi, bonariamente, della pressione che lo circonda sempre e ovunque: «Ammetto di essere un po' stanco, sono sempre in giro, l'ultimo spezzone di tournée è stato in Australia e in mezzo ci sono state le interviste, le televisioni, e anche le registrazioni in studio. Ma sia chiaro che continuo a considerarmi un privilegiato nel fare questo lavoro. È un periodo complicato, ma mi diverto, canto e ora ho anche l'occasione per stare di più con i miei figli».

Matteo è in piena attività anche per mandare in porto il suo disco di debutto: «Daremo l'accelerazione decisiva all'inizio del nuovo anno, per arrivare sul mercato entro l'estate: abbiamo già un'ottantina di pezzi candidati a entrare nell'album, ma c'è ancora spazio per selezionare eventualmente altre proposte. Sono canzoni pop di cui sono molto soddisfatto. Sanremo? Il festival resta una tappa fondamentale, io sono stato con papà e la sensazione è stata fortissima. Ma per andare in gara quest'anno è troppo presto, conto di provarci in una delle prossime edizioni. Prima o poi accadrà».

Virginia non manifesta nessun disagio a navigare tra giornalisti, microfoni e telecamere: «Il difficile per me è prima di iniziare a cantare dal vivo, ma poi quando mi sblocco tutto è più semplice. Sono contenta di poter condividere con la mia famiglia queste esperienze: una delle visite più belle è stato visitare la Casa Bianca insieme al presidente Biden, è stato molto gentile con me».

Un disco natalizio non può prescindere da festeggiamenti e celebrazioni di una ricorrenza così classica: cosa accade a casa Bocelli il giorno di Natale? «Noi siamo molto tradizionalisti», risponde Andrea, «anche perché io da piccolo non ho sempre avuto l'occasione per trascorrerlo come avrei desiderato: dai 6 ai 12 anni passai il tempo in collegio, per cui adesso faremo le cose care a tutti gli italiani, in un periodo dell'anno dedicato allo stare insieme, al ritrovarsi, all'amore. Alla mattina si va a messa e poi ci si ritrova a tavola, dove le sorprese non mancheranno. Io ci tengo particolarmente a questo disco, che vuole essere un giusto accompagnamento alla pace, alla spiritualità, alla musica e alle canzoni intese anche come terapia collettiva».

Tra le opportunità messe in campo parallelamente a questo «A family Christmas» anche uno speciale diffuso dal 4 dicembre su YouTube, una fiaba-concerto sullo sfondo del castello di Gressoney, poi distribuito anche dal canale americano Tbn. Infine, per chi volesse ancora qualcosa di più, venerdì arriverà in libreria anche il volume In cammino. Diario di un pellegrino (Sperling&Kupfer), stavolta tutto di Andrea Bocelli, cronaca di un viaggio di tre settimane a cavallo sulla Via Francigena.

Ma cosa vorrebbero trovare sotto l'albero le tre generazioni di Bocelli riunite in un disco? Papà Andrea risponde per tutti: «Sarà un Natale triste per tanti e preoccupante per tutti, spero che la musica compia un piccolo miracolo e porti a riflettere sui valori autentici del Natale, che sono quelli del Cristianesimo, la filosofia che potrebbe fare di questa terra un paradiso terrestre».