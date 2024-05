Amici 2024, «Sexy magica» l'inedito di Sarah scritto dal giovane autore di Torre del Greco, Giampiero Gentile

È già diventato una hit ed è al primo posto su I-Tunes ed altre piattaforme streaming. Il brano «Sexy Magica», cantato da Sarah Toscano al serale di Amici23 si candida ad essere il preferito ella stagione e spopola sui social. «Volano scintille dalla luna, come mai rende questa notte meno buia. Dammi dammi dammi una notte,

sexy amore magica ora portami via», una strofa del brano già diventato virale, che racconta di una notte d’amore e passione nella prima fase di una coppia, quella dell’innamoramento.

Ma chi c’è dietro questi versi? L’autore è Giampiero Gentile, 22enne di Torre del Greco, che ha scritto il brano insieme a Raffaele Esposito di Pomigliano D’Arco, già autore. Giampiero compone in uno studio attrezzato in casa sua, ha frequentato il liceo Scientifico «Adriano Tilgher» e non ha mai studiato Musica, ma ce l’ha nel sangue.

Suona più strumenti, ama suonare il pianoforte e scrivere canzoni. Giampiero Gentile giovanissimo fa della musica la sua vita.

Finalista nel 2022 al contest Ciao-Rassegna Lucio Dalla, dedicato al grande cantautore bolognese, e nel 2023 è tra gli 8 finalisti del famoso contest per «Autori Genova per Voi». Giampiero inoltre era già stato notato da Arisa che in una sfida fatta sempre ad Amici ne aveva valorizzato la scrittura. Firma con Sony Music Publishing ad Ottobre del 2023. Il suo sogno nel cassetto? «Vivere di musica».