«Nu raggio ‘e sole», la nuova canzone di Andrea Sannino con Gigi Finizio in uscita il 17 marzo

Si intitola «Nu raggio ‘e sole» il nuovo singolo di Andrea Sannino in uscita il 17 marzo su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip che anticipa «Mosaico», l’album doppio in uscita (la prima parte) il prossimo 21 aprile. In questo brano l’artista duetta, per la prima volta, con Gigi Finizio, la canzone è scritta infatti dagli stessi interpreti insieme con Mauro Spenillo e Antonio De Carmine.

«Nun te fa stutà 'a nisciuno, maje, quanno si' nu raggio 'e sole» recita una strofa della canzone, un messaggio in musica per guardare la luce oltre il tunnel, la luce dentro se stessi, per non lasciarsi mai spegnere da nessuno. Un testo che cerca di incoraggiare, donne, uomini, lgbtq+ e chiunque altro dalla prepotenza e dalla violenza. «Perché chi è violento con le parole – spiega l’artista - possiede già le prime armi per ferire e negare la libertà di un'altra persona».

La produzione artistica del progetto è di Mauro Spenillo e Andrea Sannino. Lo stesso brano è stato arrangiato, suonato e missato da Mauro Spenillo. Gli archi sono stati scritti e diretti da Adriano Pennino. Musicisti: Pippo Seno (Chitarre) Mario Romeo (Batteria) Roberto D'Aquino (basso), Domenico Vigliotti (mastering). In uscita con l’etichetta nascente UànemaRecord,distribuito in digitale da Believe Music e su supporto fisico da Sound Fly (Self), il video è stato diretto da Alessandro Freschi con la produzione esecutiva di Daniele Ippolito, ed ha come protagonista l’attrice Martina Attanasio.