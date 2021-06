Capri, Rosario Miraggio e Raffaella Di Caprio per il video di «Si me vuò bene ancora»

Rosario Miraggio e la Di Caprio a Capri per il video di “Si me vuò bene ancora”

Rosario Miraggio, ormai proiettato sugli scenari nazionali, e l’attrice Raffaella Di Caprio sull’isola di Capri per girare il video del brano «Si me vuò bene ancora».

La canzone è già disponibile su spotify ma c’è grande attesa per il video. Una storia d’amore che sarà raccontata dalle note e dalle immagini che consegneranno una struggente narrazione.

I due protagonisti hanno girato immagini nel porto turistico di Capri e nei luoghi più suggestivi dell’isola.

Il video, che secondo gli organizzatori vuole essere qualcosa di più e di diverso dalle tradizionali uscite, sarà disponibile nelle prossime settimane.