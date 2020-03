Coronavirus, l'appello di Liberato ai suoi fan: «Guagliù, statevi a casa».

«Guagliù, statevi a casa». Il rapper Liberato lancia un appello ai suoi fan e li invita a stare a casa. Sui social, il rapper di cui nessuno conosce la vera identità, scrive un post, in dialetto, come le sue canzoni. «Ma vi pare - scrive - che deve dirvi di restare a casa uno scemo con la bandana in faccia?». Liberato scrive che tutti «stiamo passando un momento difficile, stiamo in casa, con l'arteteca una giornata intera. Io non parlo mai, lo sapete, sto sempre zitto. Davvero sto impazzendo, non so più cosa fare, ma una cosa la so: state a casa«. E in occasione dell'uscita di »Ultras« primo film di Francesco Lettieri, Liberato che ha curato la colonna sonora, invita tutti a vederlo, su Netflix. «Sarebbe stato meglio al cinema - sottolinea - ma vedetelo qua«. »Adesso noi questo possiamo fare - conclude - questo e mostrare amore ai team dei medici che stanno lavorando senza sosta negli ospedali». © RIPRODUZIONE RISERVATA