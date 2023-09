Dal 3 novembre saranno disponibili due nuovi cofanetti, in versione 8 cd e 12 lp, con le performance dal vivo dei Dire Straits registrate tra il 1988 ed il 1992. "Dire Straits Live 1978-1992" presenta versioni rimasterizzate dei classici album dal vivo dei Dire Straits: "Alchemy" ('84), "On The Night" ('93), "Encores" ep del '93, "Live At The Bbc" del '95 e l’inedito "Live From The Rainbow Theatre" del '79 che cattura l'emozionante rock della band suonato con virtuosismo mozzafiato dalle loro prime registrazioni alla Bbc nel '78 fino ai concerti di "On The Night". La versione ampliata del doppio album originale "Alchemy" includerà i brani inediti 'Industrial Disease' e 'Twisting By The Pool' – oltre a 'Love Over Gold', e le versioni estese di 'Telegraph Road', 'Solid Rock', 'Going Home' e 'Portobello Belle'. Una versione ampliata dell'originale "On The Night" includerà brani eseguiti durante il tour e mai pubblicati, tratti dalle registrazioni multitraccia dei concerti a Nimes, Rotterdam e Parigi: 'Tunnel Of Love, 'Telegraph Road', 'Sultans Of Swing', ‘Two Young Lovers’, ‘When it Comes To You’, and ‘I Think I Love You Too Much’.

Parlando con il giornalista e conduttore televisivo Paul Sexton, autore delle note di copertina dei cofanetti Live 1978-1992, Mark Knopfler afferma: «La gente chiederà sempre di suonare le tue hit, fa parte di ciò che fai quando suoni dal vivo.

Devi compiacere te stesso ma allo stesso tempo è una celebrazione. Ci si diverte insieme. Mi è piaciuto scrivere le canzoni, mi è piaciuto registrarle, quindi mi divertirò a suonarle. Non suono niente che non voglia, quindi se durante il concerto eseguo brani come "Romeo And Juliet" o "Brothers In Arms", è perché voglio farlo. Per me è importante aver creato brani indimenticabili nella vita delle persone».

Emersi nel circuito dei club e dei pub nel 1977, i Dire Straits erano guidati dal carismatico cantautore, produttore discografico e compositore Geordie Mark Knopfler, uno dei musicisti di maggior successo che il Regno Unito abbia mai prodotto, spesso citato come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Il suono dei Dire Straits ha definito musicalmente la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 con grandi successi come "Sultans Of Swing", "Romeo And Juliet", "Money For Nothing" e "Walk Of Life". "Brothers In Arms" del 1985, numero uno nelle classifiche mondiali e vincitore di due Grammy Award, è uno degli album più venduti al mondo. Dopo la pubblicazione del loro ultimo album "On Every Street" nel '91 e il tour nel '92, Knopfler lasciò i Dire Straits e nel 1995 e iniziò un nuovo percorso come artista solista.