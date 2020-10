Ed Sheeran sta costruendo una foresta intorno a casa sua: ha speso una fortuna per piantare centinaia di alberi

Il cantante Ed Sheeran, di recentemente diventato papà, ha un'altra grande passione oltre alla musica: l'ambiente. Per questo, l'artista 29enne ha speso alcune decine di migliaia di sterline per costruire...una foresta! Partito da una casa di Lego (la canzone che lo ha reso famoso, Lego House) ora possiede una tenuta da quasi 4 milioni di sterline, che vuole rendere il più ecosostenibile possibile.

I neogenitori Sheeran e la moglie Cherry Seaborn hanno piantato centinaia di alberi nel terreno di loro proprietà, nella contea inglese del Suffolk. La notizia è stata rivelata dal The Sun. Una fonte vicina alla coppia ha infatti spiegato al tabloid che in pochi anni il terreno intorno a villa Sheeran-Seaborn sarà una vera e propria foresta, che servirà anche a creare una maggiore privacy per la famiglia.

Ma il motivo principale di questa scelta è un altro: «Sarà un aiuto per ridurre il suo impatto ambientale in quanto rockstar impegnata in tour mondiali». L'inquinamento del trasporto aereo è una parte importante delle emissioni di gas serra alla base del surriscaldamento globale: per questo motivo, dare vita ad una foresta di alberi che riduca l'anidride carbonica è un modo per compensare e dare un contributo attivo nella lotta ai cambiamenti climatici.

Forse anche il nome della figlia Lyra Antarctica, nata lo scorso mese, è simbolico: Antartide, il cui scioglimento dei ghiacci è una catastrofe per l'intero pianeta. La moglie di Ed, Cherry, ha lasciato il suo lavoro di manager a Londra per poter portare avanti progetti ecosostenibili, dopo aver conseguito una laurea magistrale in Business sostenibile all'Università di Cambridge. Il cantante ha raccontato che la compagna l'ha salvato dalle sue dipendenze da alcol e droghe: Cherry è infatti astemia e mantiene un'alimentazione sana.

Ci sono voluti anni per costruire la casa dei sogni: sembra che ormai la coppia (stanno insieme dal 2015 ma si conoscono da quando erano bambini) ce l'abbia fatta. E il loro comune impegno verso la tutela ambientale è esemplare.

Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA