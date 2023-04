Eros Ramazzotti, per l'unica data al Sud è sold out al Palasele di Eboli

Arriva martedì 11 aprile al Palasele di Eboli per un imperdibile show: Eros Ramazzotti con il suo «Battito infinito World Tour». Un altro traguardo sulla scia dell’incredibile serie di sold out messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea: un segno quanto mai tangibile dell’onda di affetto che da anni continua a travolgere Eros e che accoglierà il cantante anche in questo appuntamento dal vivo. La tappa al PalaSele è l’unica al sud Italia. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito a partire dalle ore 19:00, lo show avrà inizio alle ore 21:00.

Sul palco con Eros una super band con musicisti storici e nuove entrate: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Eric Moore (Batteria), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco e Luca Mantovanelli (Chitarra), Paolo Costa (Basso), Marco Scipione (Sax), Dario Tanghetti (Percussioni). Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Roberta Gentile (Cori).

Il palco altamente tecnologico si compone a più livelli, completamente rivestito di led si anima a tempo di musica con proiezioni 3D e giochi di prospettiva. Sospesi su più dimensioni, i musicisti incorniciano la scenografia d’eccellenza tutta italiana. Il fulcro di tutto lo spettacolo rimane la musica e sono i 25 brani che ripercorrono i 35 anni di carriera di Eros, per uno show di oltre due ore. In scaletta, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in più continenti, le canzoni dell’ultimo album «Battito Infinito» (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) che è il manifesto della rinnovata identità artistica del cantautore dei record.

La produzione di Radiorama si avvale della collaborazione di Lemon & Pepper per la produzione esecutiva, di Roof Garden per la visual production e di Pro Design per la visual consulting. Radio partner della World Tour Premiere e del «Battito infinito World Tour» è Radio Italia, vettore ufficiale è Neos, la seconda compagnia aerea italiana di Alpitour World. Uno straordinario viaggio lungo oltre 80 date il grande tour globale di Eros è prodotto da Radiorama - storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi - e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).