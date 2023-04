Aritmia complessa, ad Agropoli primo intervento in Italia

Un primo intervento in Italia su un'aritmia molto rara e complessa è stato effettuato, con successo, giorni fa dal dottore Giuseppe De Martino di Pagani e dalla sua equipe, gli Aritmologi Servisan. Si trattava, nel dettaglio, di un flutter atipico, particolare e complesso da eliminare, descritto e trattato in precedenza solo altre due volte nel mondo, nel 2018 in Giappone e nel 2021 in Germania.

«Solitamente le aritmie sono cortocircuiti che si trovano nelle strutture interne al cuore - spiega De Martino - tuttavia in questo caso l'aritmia camminava all'interno del cuore solo per una parte del cortocircuito, la restante parte del suo tragitto avveniva all'esterno, utilizzando una vena del cuore chiamata Seno Coronarico. In pratica era come un fiume che, nei fenomeni carsici, mentre scorre in superficie, sprofonda sotto terra per poi riemergere di nuovo più avanti. Questo rendeva molto complessa la diagnosi e la successiva terapia ablativa. Ciò nonostante siamo riusciti ad identificare con esattezza il circuito ed ad eliminare con successo e definitivamente l'aritmia. Il paziente sta bene e dopo due giorni dall'intervento è stato anche dimesso». Si tratta del primo intervento di questo genere in Italia e del terzo caso effettuato nel mondo. L'intervento è stato effettuato presso l'istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, centro di riferimento per la cura ablativa delle aritmie e per gli impianti di pacemakers e defibrillatori.