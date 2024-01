Fedez posta il volto di un utente X: «Godeva per il mio pancreas, ecco la sua faccia da c***o». Ma la foto non è sua

Nuova polemica tra Fedez e gli utenti di X, ma stavolta il rapper potrebbe aver preso uno scivolone non da poco. Un utente tifoso dell'Inter, nickname Wazza, ha infatti postato il video di un estratto dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, in cui erano ospiti David Parenzo e ilGabbrone, in cui Fedez - parlando di un certo Davidone - fa vedere quella che afferma sia la sua foto. Ma la realtà era molto diversa.

Tutto era partito qualche mese fa, quando questo utente, Davidone appunto, aveva commentato la morte del cagnolino dei Ferragnez: «Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto che succede?». «Ecco chi è il prossimo che vado a pigliare - dice Fedez durante il suo podcast - io e Davidone su X abbiamo una storia un po' lunga perché mi aveva già detto che era contento che mi era morto il cane, e io gli avevo detto che è un cog**ne.

Peccato però che quella faccia non fosse quella di Davidone appunto, ma di tale WazzaInter, tifoso nerazzurro con oltre 20mila follower su X. Quest'ultimo ha postato il video dell'estratto (sul canale YouTube di Muschio Selvaggio quei 30 secondi sono stati oscurati) con didascalia ironica: «Mi sa che abbiamo un problema, ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Come la mettiamo?».

Poco dopo lo stesso Wazza ha postato, per dimostrare che in effetti la faccia postata da Fedez era la sua, un videoselfie in cui parla dalla sua auto dopo la pausa pranzo. «Sono ricco - scherza - prossimo anno abbonamento al primo rosso. Grazie a Fedez che non verifica le fonti, che mi mette alla pubblica gogna. Io ora avrò paura a uscire di casa perché chiunque, suggerito dal buon Fedez, potrebbe farmi del male. Come si può risolvere questa cosa qua?».