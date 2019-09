“Femmena bugiarda”, Franco Ricciardi porta Scampia al festival di Venezia

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:27

Franco Ricciardi si conferma il volto napoletano più popolare e ricercato della scena artistica italiana. L’idolo di Scampia, sulla scena musicale da 30 anni, arricchirà la colonna sonora di “Nevia”, l’opera prima di Nunzia De Stefano presentata in concorso nella sezione Orizzonti della 76 esima Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica di Venezia. La storia di una donna nata e cresciuta in un campo container del post terremoto del 1980 a Napoli, dove gli spazi, il degrado e la voglia di normalità determinano le scelte di vita. Una storia autobiografica qiella della De Stefano, che ne ha curato la stesura per 5 anni. Il film, prodotto da Matteo Garrone per Archimede con Rai Cinema, verrà proiettato oggi pomeriggio a Venezia. “Femmena bugiarda”, il brano tratto dall’album “Blu” presente nella colonna sonora del film, è stato scritto dallo stesso Franco Ricciardi, Rosario Castagnola e da Raiz . Il brano, è tra i successi di Franco Ricciardi e vanta anche di una versione con il featuring di Gue Pequeno. Prodotto da D-Ross, è una canzone che parla di sentimenti e dei legami relazionali profondi pur connotati da sofferenza«Torno a Venezia con maggiore convinzione e consapevolezza – commenta Franco Ricciardi – ma la mia anima è sempre la stessa, quella di un Cenerentolo di Scampia, quella di un sognatore e per me Venezia resta un sogno. Non sarò da solo a sfilare sul red carpet, con me ci saranno tutte le anime della periferia di Napoli , tutti coloro che credono nella possibilità di potersi riscattare. Se credi in quello che fai e sei tenace, puoi vincere, indipendentemente dal risultato. Ecco cosa porterò a Venezia, un messaggio di speranza ai più giovani , a chi si alza ogni giorno con la paura di non farcela per essere nato in contesti difficili».Il connubio tra il mondo del cinema e Franco Ricciardi continua dunque, dopo i due David di Donatello vinti con i film dei Manetti Bros, le musiche di Gomorra la serie e il documentario sulla carriera di Ricciardi con la regia di Paolo Montesarchio presentato all'ultimo Ischia Film Festival.